Трамп не виключив застосування військової сили для встановлення контролю над Гренландією

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

Трамп заявив, що у нього «абсолютно точно» були реальні розмови про анексію Гренландії».

«Ми отримаємо Гренландію. Так, 100%», — заявив президент США, коментуючи можливість анексії острова.

Трамп зазначив, що існує «велика ймовірність» досягнення цього без збройного втручання, але підкреслив, що «не знімає жодних варіантів зі столу».

На запитання про те, який сигнал така анексія надішле Росії та іншим країнам, Трамп відповів: «Я не думаю про це. Мене це не хвилює».

«Гренландія — це дуже окрема тема, зовсім інша. Це міжнародний мир. Це міжнародна безпека і сила. У вас є кораблі, що плавають за межами Гренландії з Росії, Китаю та багатьох інших місць. І ми не дозволимо статися тому, що може зашкодити світу або Сполученим Штатам», — сказав Трамп.