Польський генерал Кліш: нам потрібні 7 млн резервістів Окупаційна влада на ТОТ Луганщини ухвалила рішення про мобілізацію 18-річних » Втрати Росії у війні з Україною перевищили 914 тис. осіб Протягом минулої доби українські сили знешкодили 1510 військових окупаційної армії РФ, а також знищили 56 артилерійських систем і 14 танків Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.25 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 914000 (+1510) осіб,

танків ‒ 10492 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 21816 (+20) од,

артилерійських систем – 25507 (+56) од,

РСЗВ – 1347 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1122 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31345 (+111),

крилаті ракети ‒ 3121 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 42528 (+130) од,

спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).