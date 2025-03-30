Втрати Росії у війні з Україною перевищили 914 тис. осіб

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 914000 (+1510) осіб,
- танків ‒ 10492 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21816 (+20) од,
- артилерійських систем – 25507 (+56) од,
- РСЗВ – 1347 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1122 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31345 (+111),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42528 (+130) од,
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
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