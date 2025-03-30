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Втрати Росії у війні з Україною перевищили 914 тис. осіб

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 914000 (+1510) осіб,
  • танків ‒ 10492 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21816 (+20) од,
  • артилерійських систем – 25507 (+56) од,
  • РСЗВ – 1347 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1122 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31345 (+111),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42528 (+130) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3787 (+0).
30 марта, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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