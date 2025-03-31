The Economist: Зеленський націлений на вибори влітку 2025 року Своєчасний технічний огляд автомобіля: чому це важливо? » У березні Сили ППО знищили 4043 повітряні цілі у небі над Україною Протягом березня 2025 року українська протиповітряна оборона знищила 4043 повітряні цілі російської окупаційної армії Про це інформують Повітряні сили ЗСУ. Що збивали і в якій кількості? 1 балістичну ракету «Іскандер-М/KN-23»;

25 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

8 крилатих ракет «Калібр»;

1 крилату ракету «Іскандер-К»;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

2328 ударних БПЛА типу Shahed;

805 розвідувальних БПЛА;

874 БПЛА інших типів. Повідомляється, що авіація Повітряних сил упродовж березня здійснила понад 580 літаковильотів, зокрема: близько 200 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ;

понад 320 – на винищувальне авіаційне прикриття. «У березні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 412 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника», — йдеться у повідомленні. Також у Повітярних силах повідомили, що протягом місяця підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 3429 бойових вильотів, з них: 2976 розвідувальних вильотів із використанням БПЛА;

453 вильоти на застосування скидів та FPV-дронів. Унаслідок цього бойові втрати противника орієнтовно склали понад 260 осіб. Також знищено 88 ворожих укриттів і позицій, польовий склад ПММ та 1 танк. Окрім цього, уражено 3 місця запуску ворожих БПЛА.