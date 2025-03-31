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У березні Сили ППО знищили 4043 повітряні цілі у небі над Україною

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Що збивали і в якій кількості? 

  • 1 балістичну ракету «Іскандер-М/KN-23»;
  • 25 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 8 крилатих ракет «Калібр»;
  • 1 крилату ракету «Іскандер-К»;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 2328 ударних БПЛА типу Shahed;
  • 805 розвідувальних БПЛА;
  • 874 БПЛА інших типів.

Повідомляється, що авіація Повітряних сил упродовж березня здійснила понад 580 літаковильотів, зокрема:

  • близько 200 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ;
  • понад 320 – на винищувальне авіаційне прикриття.

«У березні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 412 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника», — йдеться у повідомленні.

Також у Повітярних силах повідомили, що протягом місяця підрозділи безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснили 3429 бойових вильотів, з них:

  • 2976 розвідувальних вильотів із використанням БПЛА;
  • 453 вильоти на застосування скидів та FPV-дронів.

Унаслідок цього бойові втрати противника орієнтовно склали понад 260 осіб. Також знищено 88 ворожих укриттів і позицій, польовий склад ПММ та 1 танк. Окрім цього, уражено 3 місця запуску ворожих БПЛА.

31 марта, 2025 | Category: Новости, Россия, Украина

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