Бербок заявила в Києві, що угода України зі США щодо рідкісноземельних елементів має відповідати законодавству ЄС

Про свій візит глава МЗС Литви написав у соцмережі Х.

«Прибув у вільний Київ, щоб висловити непохитну підтримку Литви відважному українському народу. Ми продовжимо стояти поруч з вами у вашій боротьбі за свободу та суверенітет», — зазначив Будріс.

Він додав, що Литва підтримує сильну, стійку і квітучу Україну в ЄС.

«Разом до перемоги!» — наголосив литовський міністр.

Крім того, як пише BILD, до української столиці приїхала і міністерка закордонних справ Німеччини. Це її одинадцятий візит в Україну і, мабуть, останній за час перебування на посаді.

Під час перебування в Києві Бербок прокоментувала майбутню угоду між Україною та США щодо рідкісноземельних елементів і сказала, що документ має відповідати законодавству ЄС.

«Адже це наш європейський континент», — цитує дипломатку Sky News.

Бербок анонсувала виділення Україні додаткових 130 млн євро гуманітарної допомоги він Німеччини.

«Через тупикову ситуацію між США та Росією абсолютно важливо, щоб ми показали, що ми стоїмо за Україну та підтримуємо її ще більше зараз», — наголосила очільниця німецького МЗС.

Вона підкреслила, що Україна готова до негайного припинення вогню, але російський диктатор Володимир Путін тягне час, не хоче миру і продовжує свою агресивну війну, порушуючи міжнародне право.

Бербок додала, що хоче дати зрозуміти американській стороні на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, «що ми не повинні піддаватися тактиці зволікання Путіна».

При цьому вона пообіцяла, що наступний федеральний уряд Німеччини продовжить надавати масштабну підтримку Україні.