Шість країн і ЄС обіцяють більше допомоги Україні та нові санкції проти РФ

Група підтримки України у форматі «Веймар+» заявила у понеділок, 31 березня, що збільшить свою допомогу країні, одночасно розглядаючи нові санкції проти Росії, щоб змусити її погодитися на припинення вогню.

Про це написало агентство Reuters із посиланням на спільну декларацію групи у форматі «Веймар+», передає «Європейська правда».

31 березня під час четвертої зустрічі групи підтримки України у форматі «Веймар+» міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі та Британії, разом з високою представницею ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Каєю Каллас та єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом обговорили збільшення військової допомоги та гарантії безпеки Україні, а також майбутню роль Європи у мирному процесі.

У спільній декларації після зустрічі вони закликали Росію погодитися на «негайне і безумовне припинення вогню на рівних умовах і з повним виконанням».

Вони заявили, що готові чинити подальший тиск на Москву, в тому числі шляхом запровадження нових санкцій, щоб забезпечити Києву «найкращі можливості для досягнення справедливого і тривалого миру».

Країни також заявили, що збільшать військове, політичне та гуманітарне фінансування військових зусиль України.

Будь-яка мирна угода має бути підкріплена надійними гарантіями безпеки для України, заявили вони, та наголосили при цьому: «Ми готові відігравати провідну роль у цьому питанні».

Також у заяві акцентували, що країни не приймуть жодної угоди, яка б обмежувала оборонну промисловість України або військову присутність країн-партнерів на українській землі.

Група «Веймар+» заявила, що вона зобов’язується забезпечити повну відповідальність за воєнні злочини Росії, працюючи над створенням спеціального суду в рамках Ради Європи.

У заяві додали, що заморожені російські активи мають залишатися замороженими доти, доки Москва не припинить війну і не компенсує Україні завдані нею збитки.