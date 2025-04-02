Трамп вважає, що Путін затягує час щодо перемовин про повне припинення вогню, — Fox News

Про це повідомила кореспондентка Fox News Жакі Генріх із посиланням на джерело.

За словами співрозмовника журналістки, Трамп вважає, що РФ «повільно веде переговори про всеосяжне припинення вогню».

Зазначено, що в контексті перемовин обговорюється «шлях вперед»: американська адміністрація розглядає запровадження сильніших санкцій проти Росії, зокрема, проти її тіньового флоту.

Джерело Fox News акцентувало: нині дотримання санкцій США проти Москви є на низькому рівні та оцінюється на близько 3 із 10. Водночас легкою мішенню для тиску на РФ могла б стати заборона діяльності тіньового флоту, який перевозить нафту Балтійським морем.

За даними Fox News, проти більшої частини флоту РФ санкції вже запроваджені, однак за допомогою тіньового флоту Кремль здійснює 70% незаконного продажу нафти.