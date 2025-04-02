 
«  
  »

Україна отримає понад $400 млн на відновлення транспортної інфраструктури

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

«Сьогодні разом із регіональним директором Світового банку у справах країн Східної Європи підписали Угоду про фінансування проєкту DRIVE. Перший транш надійде вже цього місяця. Роботи заплановані до 2028 року», — зазначив Кулеба.

Він додав, що реалізацію координуватиме Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

За його словами, у рамках проєкту вдасться забезпечити безперебійну роботу логістики, модернізувати транспортну інфраструктуру та розвинути ключові транзитні маршрути.

«Це сприятиме відновленню України та її інтеграції до європейської транспортної системи», — наголосив Кулеба.

На що саме підуть кошти:

  • $270 млн на ремонт доріг і мостів у 19 регіонах, їхнє утримання та контроль за якістю;
  • $90 млн на реформу дорожньої галузі;
  • $39 млн на встановлення аварійних модульних мостів і захист критичних ділянок;
  • $10  млн на технічну допомогу та управління.
2 апреля, 2025 | Category: Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  