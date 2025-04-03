«НАТО і Європа мають поглянути на схід і побачити там сильного і відданого союзника — Україну»: Сибіга

Про це інформує українське МЗС.

«Сьогодні я обговорюватиму з членами Альянсу, як чинити тиск на Росію з метою залучення її до реального діалогу. Я також обговорюватиму наші нагальні оборонні потреби й гарантії безпеки для України, а також надійний пакет стримування», — сказав Сибіга під час пресконференції.

Він нагадав, що у цей день три роки тому Україна звільнила село Ягідне і світ побачив невимовні звірства, які там чинила Росія. Сибіга наголосив, що українці знають, що приносять загарбники, тож не хочуть, щоб це та інші села і громади знову були під окупацією.

Також у штаб-квартирі НАТО очільник українського МЗС зауважив, що зараз увага ЗМІ прикута до глобальних торгівельних війн, але не варто забувати, що «в Європі йде справжня повномасштабна війна», а Росія залишається екзистенційною загрозою.

«Сучасна Україна є охоронцем миру та євроатлантичної безпеки, а не країною, яка лише шукає захисту. 800 тисяч українських солдатів є захисниками України, але вони також є захисниками Європи. Вони повинні бути добре озброєні. Мир має бути добре озброєний», — сказав він.

Сибіга вказав, що українська оборонна промисловість стане основою європейської оборони.

«Наша армія є найбільшою сухопутною армією в Європі, а наші оборонні технології є одними з найсучасніших. НАТО і Європа мають поглянути на схід і побачити там сильного і відданого союзника — Україну», — підсумував міністр.