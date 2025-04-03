Росіяни готують нову хвилю мобілізації в тимчасово окупованому Мелітополі

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

«До нашого чат-бота надійшло фото внутрішнього документа окупаційної адміністрації в Мелітополі. У ньому йдеться про план призову 350 чоловіків — майже на 50% більше, ніж у 2024 році (тоді було 200)», — йдеться у повідомленні.

У ЦНС наголошують, що це чергове підтвердження, що Росія посилює мобілізаційний тиск на мешканців тимчасово окупованих територій України: зростає кількість викликів у військкомати, облав на місцевих, тиску на роботі та в навчальних закладах.

Активісти руху закликають жителів Мелітополя та інших окупованих міст уникати публічних місць без потреби та не контактувати з окупаційними структурами.