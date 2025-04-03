США ввели нові санкції проти діячів, що повʼязані з викраденням українського зерна на ТОТ

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

США ввели санкції проти мережі фізичних та юридичних осіб. Всі діячі повʼязані з викраденням українського зерна на тимчасово окупованих територіях, хоча офіційна причина санкцій — протидія тероризму, оскільки ці люди допомогли хуситам купити товарів на десятки мільйонів доларів, зокрема зброю та секретні технології.

Обмеження наклали на осіб, пов’язаних з іранським фінансистом Саїдом аль-Джамалем, який очолює мережу підставних компаній та суден. Серед тих, хто потрапив під санкції, — капітани судна Theseus (також відомого як Zafar), Бєляков та Віданов, які причетні до постачання українського зерна з окупованого Криму.

«Хусити продовжують покладатися на Саїда аль-Джамаля та його мережу для придбання критично важливих товарів для забезпечення терористичної військової машини угруповання», — прокоментував міністр фінансів США Скотт Бессен. Про це написало видання «Європейська правда».

Також санкції накладено на громадян Росії афганського походження Ушанга та Сохраба Гайрата, засновників компаній «Скай Фрейм» та «Колібрі груп».

До санкційного списку включено також Катерину Ротенберг, дружину російського мільярдера Бориса Ротенберга, яка вже потрапляла під санкції у березні 2022 року, проте причини повторного включення Мінфін США не повідомив.