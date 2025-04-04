«Майбутній статус Гренландії залежатиме від її народу»: Рубіо спростував можливість силового сценарію переходу острова під контроль США

Про це він заявив на пресконференції у штаб-квартирі НАТО, передає «Європейська правда».

Американський держсекретар сказав, що «ніхто нічого не анексував», і майбутній статус Гренландії «буде залежати від гренландців».

“У певний момент гренландці чітко дали зрозуміти, що хочуть бути незалежними від Данії. Данії слід зосередитися на тому, що гренландці не хочуть бути частиною Данії», — заявив Рубіо.

Також він згадав слова президента Дональда Трампа, що Штати не виключають нічого, «якщо на Гренландію зазіхне іноземна держава, така як Китай, Росія чи будь-хто інший».

«Саме це чітко дав зрозуміти віцепрезидент (Джей Ді Венс, – ред.) минулого тижня під час свого візиту туди. У його заяві було дуже чітко сказано, що ми будемо поважати самовизначення народу Гренландії», — додав посадовець.