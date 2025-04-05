Європа та Канада закликали Путіна негайно відповісти на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні

Про це інформує Bloomberg.

У п’ятницю, 4 квітня, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі звинуватив Росію в «перекручуванні» фактів, оскільки вона продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України, попри раніше досягнуту угоду про припинення подібних дій.

«Сьогодні Росія повинна дати відповідь США, — заявив Барро. — Це має бути «так», це має бути «ні» — це має бути швидка відповідь».