Перевибори у Румунії: в опитуваннях лідирує ультраправий кандидат Джордже Сіміон

У п’ятницю, 4 квітня, кандидати в президенти Румунії розпочали свої передвиборчі кампанії з метою проведення повторного голосування на виборах.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з опитуваннями громадської думки, у першому турі лідирує лідер опозиції Джордже Сіміон, який переманив до себе прихильників від ультраправого лідера скасованих виборів Каліна Джорджеску, якого він підтримував.

На другому місці – двоє незалежних кандидатів: колишній прем’єр-міністр Віктор Понта і мер Бухареста Нікусор Дан.

І Сіміон, і Понта є прихильниками Трампа. Медіаресурс зазначає, що невідомо, якою мірою вони продовжуватимуть допомагати Україні, але, на відміну від Джорджеску, не обіцяли припинити будь-яку підтримку.

38-річний Сіміон у минулому обіцяв відновити кордони Румунії, які існували до Другої світової війни. Нібито включно з територіями, які зараз входять до Болгарії, Молдови та України. Нещодавно він пом’якшив свою позицію.

Сіміон і Понта також заявили, що підтримують більш активну роль Румунії в ЄС і НАТО. Дан є прихильником ЄС і НАТО і підтримує більшість допомоги для України.

Опитування громадської думки, проведене соціологічним інститутом Verifield проведене у період з 24 по 28 березня. Було опитано 1100 осіб, статистична похибка опитування становила 2,95%.