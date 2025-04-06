Росія вбила 616 українських дітей з початку повномасштабного вторгнення

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Станом на 5 квітня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, постраждали 2 тисячі 479 дітей: 616 дітей загинули та 1 863 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше дітей постраждали у таких областях: Донецькій — 636, Харківській — 480, Херсонській — 202, Дніпропетровській — 226, Київській — 136, Запорізькій — 170, Миколаївській — 118, Сумській — 115.

Протягом останніх днів, зокрема 4 квітня внаслідок обстрілу міста Кривий Ріг загинули 9 дітей – дві дівчинки віком 7 та 15 років та семеро хлопчиків віком 3, 7, 9, 14, 15 та 16 років, травмовано 11 дітей – шість дівчаток віком 8 місяців, 2, 3, 7, 14, 15 років та 5 хлопчиків віком 3 місяці, 4, 8, 11 років.

3 квітня внаслідок обстрілу м. Харків загинула 12-річна дівчинка та постраждали дві дівчинки віком 12 та 17 років.

2 квітня внаслідок обстрілу м. Кривий Ріг постраждали 8-річний хлопчик та 6-річна дівчинка.

2 квітня внаслідок обстрілу м. Харків травмовано 10-річного хлопчика.