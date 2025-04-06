В’єтнам готовий укласти угоду зі США про нульові мита, — Трамп

Про це Трамп написав у Truth Social.

Трамп зазначив, що мав «дуже продуктивну» розмову президентом Вієтнаму.

«В’єтнам хоче знизити свої тарифи до нуля, якщо їм вдасться укласти угоду з США. Я подякував йому від імені нашої країни й сказав, що з нетерпінням чекаю на зустріч у найближчому майбутньому», — розповів очільник США.

Мита США проти всіх країн

Дональд Трамп 2 квітня оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США: тарифи набудуть чинності 9 квітня.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, проти яких запровадили мита, не вживати негайних заходів у відповідь: він вважає, що це спричинить ескалацію.

Згодом президент США оголосив надзвичайний стан, щоб «підвищити конкурентоспроможність, захистити суверенітет і зміцнити національну та економічну безпеку».

Після введення мит Трамп також пообіцяв, що США будуть сильнішими.