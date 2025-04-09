Тема України не порушуватиметься: представники США та РФ зустрінуться в Стамбулі 10 квітня

Про це повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс на пресконференції, передає Укрінформ.
«Делегації США й Росії зустрінуться вдруге в Стамбулі 10 квітня, щоби спробувати досягти прогресу в подальшій стабілізації діяльності наших двосторонніх місій», — розповіла вона.
Водночас Брюс підкреслила, що тема України на перемовинах «абсолютно не стоїть», сторони не порушуватимуть «жодних політичних чи безпекових питань».
«Ці переговори зосереджені виключно на роботі наших посольств, а не на нормалізації двосторонніх відносин загалом, що може відбутися, як ми зазначали, лише коли буде мир між Росією і Україною», — додала речниця Держдепу.
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