Галогенні лампи: переваги та недоліки в порівнянні з LED Перевибори у Румунії: в опитуваннях лідирує ультраправий кандидат Джордже Сіміон » Тема України не порушуватиметься: представники США та РФ зустрінуться в Стамбулі 10 квітня Представники американського та російського МЗС 10 квітня проведуть перемовини в Стамбулі стосовно роботи посольств. Водночас тема України не є в порядку денному зустрічі Про це повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс на пресконференції, передає Укрінформ. «Делегації США й Росії зустрінуться вдруге в Стамбулі 10 квітня, щоби спробувати досягти прогресу в подальшій стабілізації діяльності наших двосторонніх місій», — розповіла вона. Водночас Брюс підкреслила, що тема України на перемовинах «абсолютно не стоїть», сторони не порушуватимуть «жодних політичних чи безпекових питань». «Ці переговори зосереджені виключно на роботі наших посольств, а не на нормалізації двосторонніх відносин загалом, що може відбутися, як ми зазначали, лише коли буде мир між Росією і Україною», — додала речниця Держдепу.