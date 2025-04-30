Нардеп Гетманцев розповів, що потрібно для підвищення мінімальної пенсії в Україні

Про це заявив голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев.

За словами нардепа, у 2023 році завдяки цьому вдалося залучити до бюджету близько $2,5 млрд, а потенційно можна отримати до $4 млрд.

Другий шлях — оптимізація державних витрат, зокрема перерозподіл неефективних витрат.

«Коли приймався бюджет-2025, я подав пропозиції щодо додаткового поповнення дохідної частини та перерозподілу неефективних або малопродуктивних видатків на суму 50 млрд грн», — написав політик.

Підвищення пенсій, як зазначається, також матиме позитивний економічний ефект — пенсіонери витрачатимуть більше, що стимулює економіку та повертає частину коштів у бюджет через податки.

«Придбавши на них додаткові харчові продукти, одяг, ліки тощо, пенсіонери фактично спрямують їх на підтримку національної економіки, вітчизняного виробника. Згодом вони повернуться державі у вигляді податків – і це буде куди продуктивніше та результативніше, ніж усілякі «кешбеки», — написав Гетманцев.

Нардеп додав, що в перспективі необхідно проводити глибоку пенсійну реформу: запустити другий накопичувальний рівень системи (індивідуальні пенсійні рахунки) та розвивати третій рівень — добровільне пенсійне страхування. Для цього потрібно активізувати фондовий ринок.