Трамп досі хоче приєднати Канаду. Карні відповів – вона «не продається»

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 6 травня категорично виключив перетворення своєї держави на «51-й американський штат».

Відповідаючи на питання журналістів, Трамп сказав, що й досі підтримує входження Канади до складу США, оскільки це, на його думку, є вигідним самим канадцям.

«Я думаю, що для громадян Канади це має величезні переваги: значно нижчі податки, безкоштовна армія, яку, чесно кажучи, ми вам і так надаємо, бо захищаємо Канаду», – сказав президент США.

Реагуючи на слова Трампа, канадський премʼєр сказав, що на ринку нерухомості «є місця, які ніколи не продаються».

«І після зустрічей з власниками Канади протягом останніх кількох місяців передвиборчої кампанії (можу сказати. – Ред.) – це місце не продається і ніколи не буде продаватися», – додав Карні.

Далі він наголосив на прагненні свого уряду посилити внесок Канади в оборону, що Трамп підтримав, водночас зазначивши: «Ніколи не кажіть ніколи».

Канада і США десятиліттями були близькими партнерами і союзниками, але Трамп за перші місяці президентства підважив ці відносини, знецінюючи державність Канади та називаючи її «51-м штатом», а також оголосивши 25% тарифи на канадські товари (які, втім, зараз на паузі для частини товарів).