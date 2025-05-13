ЄС планує продовжити тиск на Росію 18-м пакетом санкцій

Європейський Союз має намір після 17-го пакету санкцій проти РФ розпочати роботу над 18-м — про це, відповідаючи на запитання «Європейської правди» на пресконференції після засідання Ради ЄС з економіки та фінансів у Брюсселі, заявив віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс

Домбровскіс наголосив, що Єврокомісія планує продовжувати запроваджувати нові санкції проти Росії, зокрема, після 17-го пакета буде підготований 18-й пакет санкцій.

«З боку Єврокомісії ми, безумовно, готові продовжувати чинити тиск на Росію, в тому числі працюючи над новими санкціями», – заявив Валдіс Домбровскіс, відповідаючи на питання, чи буде ЄС готувати 18-й пакет санкцій.

Говорячи щодо можливих сфер посилення санкційного тиску на РФ з боку Євросоюзу, єврокомісар нагадав, що «основним джерелом доходів Росії є експорт викопного палива».