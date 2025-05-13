Трамп підписав у Саудівській Аравії рекордну угоду про продаж американської оборонної продукції на $142 млрд

Про це повідомляє CNN та The Guardian.

У Білому домі назвали підписану угоду історичною і трансформаційною, яка передбачає «нову золоту еру партнерства» Вашингтона й Ер-Ріяді.

Держави уклали інвестиційні зобовʼязання на $600 млрд. Відповідно до цього, США продадуть Саудівській Аравії на майже $142 млрд оборонну продукцію, а саме: військове обладнання та послуги від десятка оборонних компаній Штатів.

Водночас угода передбачає експорт газових турбін та енергетичних рішень корпорації GE Vernovа на загальну суму $14,2 млрд, а також — пасажирських літаків Boeing 737-8 на загальну суму $4,8 млрд

Для офіційної зустрічі Дональда Трампа в Королівському терміналі розстелили королівську фіолетову доріжку. Американського президента зустрічатиме спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман, лідери проведуть кавову церемонію в аеропорту, перш ніж президент попрямує до свого готелю.