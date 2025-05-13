Трамп підписав у Саудівській Аравії рекордну угоду про продаж американської оборонної продукції на $142 млрд Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з США про надра » Україна та ЄС підписали меморандум про співробітництво у «оборонці» Україна та Євросоюз підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці в оборонній промисловості. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. Свої підписи поставили міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та генеральний секретар Асоціації аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості Європи (Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe (ASD) Ян Пі. Підписання відбулося у понеділок в Брюсселі в рамках другого Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна. Метою меморандуму є спільне просування спільних інтересів української промисловості та членів ASD. Сторони домовилися сприяти співпраці та партнерству між українськими оборонними компаніями та членами ASD, а також сприяти участі українських компаній у промислових консорціумах за відповідними програмами ЄС. До таких відносяться Європейський оборонний фонд або «Горизонт Європа».