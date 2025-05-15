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Оформити відстрочку в Резерв+ зможуть ще дві категорії українців

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає пресслужба відомства.

Відстрочку можна оформити безпосередньо через застосунок, обравши відповідну категорію у меню «Подати запит на відстрочку». Після цього користувач отримає сповіщення з результатом розгляду.

Також оновлення включає покращення безпеки застосунку через оновлений сертифікат. Для користування новими функціями потрібно встановити останню версію Резерв+.

Найближчим часом у застосунку з’являться ще два нові сервіси:

  1. Відображення групи інвалідності користувача.
  2. Детальна інформація про порушення правил військового обліку — не лише факт, а й конкретна причина (наприклад, неявка за повісткою чи невчасне оновлення даних).

«Продовжуємо розширювати кількість відстрочок у Резерв+. Наша ціль – щоб у застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом. І ми поступово до цього рухаємося», — сказала Черногоренко.

Май 15th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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