Кандидат у президенти Польщі Навроцький заявив, що не підтримує вступ України до НАТО

Про це повідомляють tvn24 та Onet.

Для отримання підтримки у другому турі виборів, Кароль Навроцький погодився на умови Славоміра Менцена, та пообіцяв не підтримувати вступ України до НАТО.

«Сьогодні взагалі дискусія про вступ України до НАТО є абсолютно безпредметною. Вступ України до НАТО призвів би до того, що весь Північноатлантичний Альянс перебував би у стані війни з Російською Федерацією», — сказав він.

Напередодні другого туру президентських виборів у Польщі Менцен вирішив організувати публічну розмову з двома кандидатами, які вийшли до фіналу – Рафалом Тшасковським та Каролем Навроцьким. Метою цього запрошення, за словами Менцена, було допомогти виборцям визначитися з підтримкою одного з кандидатів. Під час цього прямого ефіру Навроцький підписав декларацію з восьми обіцянок, зокрема: