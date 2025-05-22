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Кандидат у президенти Польщі Навроцький заявив, що не підтримує вступ України до НАТО

Про це повідомляють tvn24 та Onet.

Для отримання підтримки у другому турі виборів,  Кароль Навроцький погодився на умови  Славоміра Менцена, та пообіцяв не підтримувати вступ України до НАТО.

«Сьогодні взагалі дискусія про вступ України до НАТО є абсолютно безпредметною. Вступ України до НАТО призвів би до того, що весь Північноатлантичний Альянс перебував би у стані війни з Російською Федерацією», — сказав він.

Напередодні другого туру президентських виборів у Польщі Менцен вирішив організувати публічну розмову з двома кандидатами, які вийшли до фіналу – Рафалом Тшасковським та Каролем Навроцьким. Метою цього запрошення, за словами Менцена, було допомогти виборцям визначитися з підтримкою одного з кандидатів. Під час цього прямого ефіру Навроцький підписав декларацію з восьми обіцянок, зокрема:

  • Я не підпишу жодного закону, який би підвищував полякам існуючі податки, внески та збори або запроваджував нові фіскальні обтяження для поляків;
  • Я не підпишу жодного закону, що обмежує готівковий обіг, і стоятиму на сторожі польського злотого;
  • Я не підпишу жодного закону, що обмежує свободу вираження поглядів, які відповідають польській Конституції;
  • Я не дозволю відправлення польських солдатів на територію України;
  • Я не підпишу закон про ратифікацію вступу України до НАТО;
  • Я не підпишу жодного закону, що обмежує доступ поляків до зброї;
  • Я не погоджуся на передачу будь-яких компетенцій органів Республіки Польща органам Європейського Союзу;
  • Я не підпишу ратифікацію жодних нових договорів ЄС, що послаблюють роль Польщі, наприклад, через зменшення сили голосу або скасування права вето.
Май 22nd, 2025 | Category: Мир, Новости, Украина

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