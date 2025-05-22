На саміті НАТО в червні обговорюватимуть колективну військову підтримку України, — Рютте

Про це повідомила «Європейська правда».

За словами Рютте, на саміті всі 32 країни — члени НАТО обговорять тривалий мир та підтримку України, поки бойові дії тривають.

«Що стосується України, вона також буде темою обговорення на саміті (НАТО в Гаазі), ми повинні переконатися, що Україна, допоки триває боротьба, отримає всю можливу колективну підтримку, щоб мати найкращу можливу позицію для її продовження. А коли настане мир, щоб це було припинення вогню або мирна угода, яка буде тривалою, сталою», — сказав він.

Водночас генеральний секретар підкреслив: необхідно, аби «ми ніколи не повернулися до повторення того, що ми бачили з Мінськими домовленостями». Цього він очікує від саміту в Гаазі, висловивши впевненість, що цього зможуть досягти.

«Це насправді покаже, що НАТО у складі 32 країн, з економікою обсягом в 50 трильйонів, якщо об’єднати все це разом з витратами на оборону на такому рівні, що ми дійсно здатні захистити себе від будь-якого супротивника, будь-якого ворога», — резюмував Рютте.