Україна та РФ обмінялися списками полонених для обміну у форматі «1000 на 1000»

Про це повідомив заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов у коментарі Укрінформу.

У четвер, 22 травня, Україна та Росія обмінялися списками військовополонених для майбутнього обміну у форматі «1000 на 1000». Дата обміну наразі не відома.

«Можу підтвердити факт передачі списків російській стороні наших військовополонених», — сказав Юсов.

Згодом речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що Росія отримала від України зустрічний список імен полонених.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Київ отримав від Москви список військовополонених для майбутнього обміну, та заявив, що наразі проводиться ретельна перевірка кожної особи зі списків, отриманих від Росії.

«Провів нараду з підготовки обміну. Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений», — поінформував глава держави.

Учасники наради заслухали звіти щодо контактів із російською стороною. Міністр оборони Рустем Умєров координує організаційні питання та контроль за виконанням домовленостей. У процес залучені ГУР, СБУ, СЗР, МВС, уповноважений Верховної Ради з прав людини та команда Офісу президента.