ЗСУ під час Курської операції полонили 971 росіянина

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Як наголосили у Генштабі, для звільнення наших людей з ворожих катівень Сили оборони невпинно наповнюють «обмінний фонд» російськими солдатами та офіцерами.

«Найбільш результативною в цьому плані стала Курська наступальна операція. Так, у період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця Збройних сил РФ», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що Сили оборони України і надалі продовжують активні дії на території Курської області.

«Кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними рішеннями. Курська кампанія стала саме таким несподіваним та асиметричним ходом, успішність якого визнана світом», — резюмували у Генштабі.