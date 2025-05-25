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ЗСУ під час Курської операції полонили 971 росіянина

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Як наголосили у Генштабі, для звільнення наших людей з ворожих катівень Сили оборони невпинно наповнюють «обмінний фонд» російськими солдатами та офіцерами.

«Найбільш результативною в цьому плані стала Курська наступальна операція. Так, у період з 6 серпня 2024 року по 25 травня 2025 року наші захисники взяли в полон 971 військовослужбовця Збройних сил РФ», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що Сили оборони України і надалі продовжують активні дії на території Курської області.

«Кількісно переважаючого противника можна перемогти лише нестандартними рішеннями. Курська кампанія стала саме таким несподіваним та асиметричним ходом, успішність якого визнана світом», — резюмували у Генштабі.

Май 25th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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