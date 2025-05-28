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Сенатор Грем звернувся до народу РФ, заявивши, що Путін «веде їх у прірву»

Про це він написав у Х.

«Я вдячний за все, що президент Дональд Трамп зробив для того, щоб покласти край цій жахливій війні. Але щоб закінчити будь-яку війну, у вас повинні бути партнери, які бажають цього. Поки що Путін не бажає», — зазначив Грем.

Він нагадав, що Путін — той хто сприяв режиму поваленого президента Сирії Башара Асада, навмисно обстрілював лікарні держави, і «таку ж варварську поведінку він демонструє і в Україні».

«До російського народу: Путін веде вас у прірву. Десятки тисяч російських солдатів вбиті і поранені. Економіка, менша за розмір Італії, зазнає все більшого тиску. Росія більш ізольована, ніж будь-коли», — заявив сенатор.

Грем резюмував: це робить РФ «державою-вигнанцем», коли «російський народ і військові здатні на більше».

Май 28th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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