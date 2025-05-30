КНДР передала Росії близько 9 млн снарядів й 100 балістичних ракет

Про це, посилаючись на звіт МЗС Південної Кореї, інформує Yonhap.

У звіті зазначено, що Росія з кінця минулого року передає Північній Кореї системи протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби та іншу військову підтримку. Зокрема, з листопада 2024 року Москва передала Пхеньяну щонайменше одну мобільну систему ППО «Панцир» та один бойовий транспортний засіб класу «Панцир».

Водночас з вересня 2023 року Північна Корея поставила Росії понад 20 тисяч контейнерів з військовими матеріалами. Вони включають близько 9 мільйонів артилерійських снарядів і боєприпасів для реактивних систем залпового вогню, понад 100 балістичних ракет і понад 200 одиниць важкої артилерії, а також протитанкові керовані ракети. Як вказано у звіті, цього озброєння достатньо для оснащення трьох бригад.

«Для перевезення зброї в листопаді-грудні 2023 року використовувалися російські транспортні літаки. Серед них три військові літаки Іл-76 і три Ан-124, що належать російському командуванню транспортної авіації. Росія також надала Північній Кореї дані про характеристики ракет та технічну підтримку для підвищення можливостей Пхеньяна в області наведення ракет, що є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН (РБ ООН) проти Пхеньяна, за які сама Росія проголосувала як постійний член РБ ООН», — йдеться у звіті.