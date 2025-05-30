У МАГАТЕ не фіксують ознак підготовки РФ до перезапуску Запорізької АЕС, — Reuters

Про це інформує Reuters, посилаючись на джерело у МАГАТЕ.

«Наші команди продовжують підтверджувати, що на цю мить немає жодних ознак активної підготовки до відновлення роботи станції», — розповів Reuters на умовах анонімності представник МАГАТЕ.

Ця заява прозвучала на тлі звіту Greenpeace, у якому було зазначено, що росіяни мають плани з перезапуску ЗАЕС.

Представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко повідомляв, що Україна подала протест до МАГАТЕ щодо повідомлень про те, що Росія будує ЛЕП для підключення Запорізької АЕС до своєї енергосистеми. За його словами, Київ розглядає будь-які спроби Росії під’єднати окуповану АЕС до своєї енергосистеми як грубе порушення міжнародного права та суверенітету України.