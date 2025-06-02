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На Сицилії прокинувся найбільший в Європі вулкан Етна: поштовхи посилюються

Про це повідомляє LASICILIA.IT.

У зв’язку з виверженням вулкана Етна на Сицилії було запроваджено помаранчевий рівень авіаційної небезпеки. За даними місцевих геофізиків, вулканічна хмара, що утворилася внаслідок активності, рухається у південно-західному напрямку.

Фахівці Національного інституту геофізики та вулканології, які працюють в обсерваторії Етни, постійно моніторять ситуацію, аналізуючи виверження за допомогою системи камер спостереження. Зафіксовано потужні стромболіанські вибухи — тип вулканічної активності, який характеризується зростанням інтенсивності викидів попелу та лави.

Июнь 2nd, 2025 | Category: Видео, Мир, Новости

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