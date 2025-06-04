Гриндер: назначение, история и виды » НАТО просить держави — члени ЄС посилити наземну ППО в 5 разів через загрозу агресії РФ Північноатлантичний альянс просить європейські країни-члени посилити можливості наземної протиповітряної оборони впʼятеро, аби заповнити прогалину у відповідь на загрозу російської агресії Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, ознайомлені з цим питанням. Зазначено, що посилення ППО обговорюватимуть на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі 5 червня, адже дискусії відбуваються за зачиненими дверима. За словами співрозмовників інформагентства, пʼятикратна мета буде колективною для європейських членів Альянсу, але окремі рівні будуть змінюватися наприкінці. Водночас наразі терміни для досягнення посилення наземної ППО невизначені. «Посилення озброєнь є частиною ширших амбіцій щодо збільшення оборонних витрат в Альянсі. Під впливом президента США Дональда Трампа члени НАТО об’єднуються навколо мети витрачати 5% економічного виробництва — 3,5% на основну оборону і ще 1,5% на пов’язані з обороною витрати в таких сферах, як інфраструктура, кіберзахист і готовність цивільного населення», – пише Bloomberg.