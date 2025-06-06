Сухие корма для собак в зоомагазине «Обжора»: лучший выбор для вашего питомца ЄС продовжив пільговий режим на імпорт українських заліза та сталі після припинення «торговельного безвізу» » Українцям дозволять жити в ЄС ще рік Єврокомісія оголосила про намір продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року. Вона також пропонує створити посаду спеціального уповноваженого з питань українців у ЄС, який сприятиме їх інтеграції у європейські країни або ж поступовому поверненню в Україну. Повномасштабна війна триває вже понад три роки, і наразі рішення ЄС про тимчасовий захист для українців діє до березня 2026 року. Єврокомісія рекомендує продовжити дію захисту до березня 2027 року, хоча це рішення має ще ухвалити Рада ЄС. Олексій Чернишов, який очолює новостворене міністерство єдності в Україні, назвав рішення Брюсселю важливим. «Це означає стабільність, безпеку та доступ до базових послуг для мільйонів наших співгромадян у ЄС», — пояснив він.