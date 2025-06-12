Євросоюз може самостійно без США знизити цінову стелю на нафту РФ, — Каллас

Про це вона сказала на «Брюссельському форумі», пише «Європейська правда».

За словами Каллас, Євросоюз може без Сполучених Штатів знизити максимальну ціну для нафти РФ, що матиме вплив на економіку Кремля.

«Звісно, важливо, що Сполучені Штати також разом з нами, і ми працюємо разом уже досить довгий час. Обмеження ціни на нафту було затверджене G7, а потім і в Європейському Союзі», – наголосила вона.

Дипломатка підкреслила, що російська нафта здебільшого потрапляє в Європу через Чорне і Балтійське моря. Також Каллас вважає, що для ЄС «не менш важливо, що ми робимо поодинці, тому що ми також є гравцем».

«Тому насправді, навіть якщо американці не беруть участь, ми все одно можемо це робити (знижувати цінову стелю для російської нафти, – ред.) і мати вплив», — підкреслила очільниця дипломатії ЄС.