Велика Британія та Франція готові направити війська в Україну, але в одному питанні вони залежні від Трампа

Про це в етері Еспресо розповів Юрій Романюк, голова Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО».

«Велика Британія і Франція точно готові направити війська в Україну незалежно від позиції Трампа. Але вони залежні від Трампа в іншій частині питання, бо просять його надати достатньо систем ППО для захисту британських та французьких військ на території України. Їм потрібні Patriot, щоб гарантовано захищатися та бути впевненими, що російськими ракетами та «шахедами» їхні сектори відповідальності не будуть уражені. Бо сподіватися виключно на українську систему ППО вони не можуть, тому що різні локації та дислокації», — прокоментував голова Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО».

За його словами, і британці, і французи заявили, що будуть заходити в Україну обов’язково з авіацією у доповнення до своїх сухопутних військ, тобто на якихось аеродромах базуватимуться їхні літаки. Відповідно, для прикриття їм потрібна американська ППО.

«А Трамп, користуючись нагодою та вислуховуючи хотєлки Путіна, не дає ці системи ППО. Він мотивує зараз це тим, що ППО потрібно на Близькому Сході, в Ізраїлі, в Іраку та Сирії для захисту американських баз. Іран пригрозив у відповідь на удар Ізраїлю, що буде знищувати американські бази. Тому і були передані Ізраїлю 20 тис. ракет ППО, якими ми мали збивати «шахеди» в Україні. Американці знали, що з дня на день має відбутися атака на Іран, відповідно, у відповідь мають полетіти тисячі іранських «шахедів», які потрібно чимось відбивати. Тепер ми бачимо, що навіть ізраїльська система ППО пробивається іранськими ракетами. Тому Велика Британія та Франція поки не можуть остаточно ухвалити рішення, не маючи американської системи ППО для захисту», — зауважив Юрій Романюк.