Нетаньягу заперечив, що Трамп заборонив йому ліквідацію аятоли Хаменеї

Про це повідомляють Reuters і Sky News.

За даними джерел Reuters, Трамп нібито ветував операцію, яка передбачала ліквідацію Хаменеї після масованої атаки на ядерні об’єкти в Ірані.

«Іранці вже вбили американця? Ні. Поки вони цього не зробили, ми навіть не говоримо про те, щоб переслідувати політичне керівництво», — заявив високопоставлений чиновник адміністрації США.

Своєю чергою у відповідь на запитання журналісті щодо достовірності інфорції відносно подібного «вето» з боку американського президента Нетаньягу заявив: «Це фейкові повідомлення про розмови, яких не було, і я піднімати це не буду».

«Але можу вам сказати, що, на мою думку, ми робимо те, що нам потрібно робити, ми зробимо те, що нам потрібно робити. І я думаю, що Сполучені Штати знають, що добре для Сполучених Штатів», — наводить його слова Sky News.

Ізраїльський прем’єр додав, що атаки припиняться, «коли ми позбавимо Іран ядерного потенціалу».