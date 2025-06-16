Застосування хімзброї окупантами: Сибіга закликав створити нові інструменти для виконання Женевського протоколу

Про це глава МЗС України Андрій Сибіга написав у соцмережі X.

Женевський протокол став основою міжнародного права у сфері заборони зброї масового знищення та символом глобального консенсусу щодо її неприпустимості.

Попри це Росія продовжує грубо порушувати ці норми. Так, за даними Сибіги, з лютого 2023 року по травень 2025-го російські окупаційні війська використали 9388 боєприпасів із небезпечними хімічними речовинами. Унаслідок цього 2509 українських військовослужбовців звернулися по медичну допомогу через симптоми ураження хімічними агентами.

«Такі злочини не можуть залишатися безкарними. Росія як держава має понести відповідальність. Міжнародне право повинно бути законом, а не декларацією», — підкреслив дипломат.

Він наголосив на необхідності створення нових механізмів контролю за дотриманням таких базових міжнародних документів і покарання тих, хто їх порушує.

«Відзначаючи 100-річчя Протоколу, ми закликаємо до створення нових інструментів для забезпечення виконання таких основоположних документів і покарання тих, хто їх порушує. Це єдиний спосіб покласти край таким злочинам і гарантувати, що вони ніколи більше не повторяться», — написав глава МЗС.