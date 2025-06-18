«  
  »

«Спочатку займімося Росією»: Трамп відповів Путіну на пропозицію посередництва

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням слова американського лідера під час спілкування з журналістами.

«Я ось вчора з ним розмовляв і сказав — він, до речі, запропонував допомогти в якості посередника. Я йому відповів: зроби мені послугу – будь посередником у себе. Спочатку займімося Росією, добре?», — заявив американський лідер.

За словами Трампа, він сказав Путіну, що спочатку варто розібратись з Росією.

«Я сказав: Володимире, давай спочатку розберемося з Росією. А цим можеш зайнятися потім. Але, думаю, там теж все владнається. Хоча загинуло дуже багато людей. Головне в усьому цьому – набагато більше людей загинуло, ніж повідомляється у зведеннях по Україні та Росії. Набагато більше. Ось падає будівля – і кажуть, що ніхто не постраждав, розумієте?», — зазначив президент США.

Июнь 18th, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  