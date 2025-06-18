«Спочатку займімося Росією»: Трамп відповів Путіну на пропозицію посередництва

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням слова американського лідера під час спілкування з журналістами.

«Я ось вчора з ним розмовляв і сказав — він, до речі, запропонував допомогти в якості посередника. Я йому відповів: зроби мені послугу – будь посередником у себе. Спочатку займімося Росією, добре?», — заявив американський лідер.

За словами Трампа, він сказав Путіну, що спочатку варто розібратись з Росією.

«Я сказав: Володимире, давай спочатку розберемося з Росією. А цим можеш зайнятися потім. Але, думаю, там теж все владнається. Хоча загинуло дуже багато людей. Головне в усьому цьому – набагато більше людей загинуло, ніж повідомляється у зведеннях по Україні та Росії. Набагато більше. Ось падає будівля – і кажуть, що ніхто не постраждав, розумієте?», — зазначив президент США.