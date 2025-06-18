Зеленський зустрівся з канадським прем’єром Карні на полях саміту G7

Про це повідомляє офіційний сайт Офісу президента.

За словами Зеленського, на зустрічі обговорили підтримку України, посилення санкцій проти Росії, використання заморожених російських активів на користь українців, фінансову підтримку українського виробництва зброї та участь Канади у відбудові України.

Також згадувався й останній терористичний російський удар по Україні. Марк Карні висловив співчуття від імені всього канадського народу та додав, що ця атака вкотре підкреслює те, як важливо залишатися з Україною.

Зеленський подякував Карні за новий військовий пакет та підтримку українців з боку канадського народу.

«Це дуже важливо для наших воїнів – бути сильними на полі бою, залишатися сильними, поки Росія не буде готова до мирних переговорів. Ми готові до мирних переговорів, до безумовного припинення вогню. Думаю, це дуже важливо. Але для цього потрібен тиск», – сказав президент Україні.

Лідери також обговорили, які саме санкції можуть найбільше вдарити по здатності Росії розвивати її ВПК, а також фінансувати війну.