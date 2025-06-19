Австралія вперше запровадила санкції проти суден тіньового флоту РФ

Про це йдеться у повідомленні Офісу міністра закордонних справ Австралії.

«Використовуючи обманні методи, включаючи зміну прапорів, відключення систем відстеження та неадекватне страхування, тіньовий флот уможливлює незаконну торгівлю російською нафтою та іншими товарами, що підпадають під санкції. Ці санкції підкріплюють послідовне прагнення Австралії забезпечити, щоб Росія та ті, хто сприяв її незаконному вторгненню в Україну, понесли відповідальність за свої дії», — зазначається у повідомленні.

Як зауважили в Офісі міністерки закордонних справ Пенні Вонг, ці санкції ввели «пліч-о-пліч» із санкціями партнерів, таких як Канада, Велика Британія та Європейський Союз. Спільно ці міри допомагають позбавити російську військову економіку доходів від продажу нафти.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Австралія ввела понад 1400 санкцій проти країни-агресорки.