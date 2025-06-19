Пропаганда РФ поширює фейк, нібито ЗСУ обстрілюють храми на Курщині, — ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російська пропаганда поширює чергову дезінформацію про «звірства ЗСУ на Курщині». Пропагандистські медіа РФ активно заявляють, що українські військові нібито цілеспрямовано обстрілювали храми та використовували церкви як укріплення для запуску БПЛА.

«Ці вкиди не підтверджуються жодними доказами та незаангажованими джерелами. Натомість саме РФ систематично обстрілює українські храми та переслідує на окупованих територіях цілі релігійні громади», — йдеться у повідомленні.

ЦПД наголошує, що поширення такої дезінформації є елементом російської кампанії з дискредитації ЗСУ. Це покликано відвернути увагу міжнародної спільноти від воєнних злочинів РФ та виправдати дії російської армії. Крім того, такими повідомленнями про «злочини» ЗСУ проти церкви, російська пропаганда прагне здобути прихильність традиціоналістів на Заході.