Австрія підтримала зниження граничної ціни на російську нафту

Про це заявила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер в інтерв’ю виданню Die Presse.

Вона підкреслила, що санкції повинні бути спрямовані на ті сфери, які є найбільш чутливими для Росії, насамперед — енергетику. За її словами, важливо не лише не допустити обходу вже чинних санкцій, а й у межах нового пакета ще більше знизити цінову межу на нафту з РФ.

Водночас Майнль-Райзінгер зазначила, що перед ухваленням будь-яких обмежень потрібно провести детальну оцінку ринку, особливо беручи до уваги розвиток ситуації навколо Ірану та ризики можливого різкого зростання вартості енергоносіїв.

Вона також наголосила на важливості подальшої участі США у санкційній політиці, відзначивши ініціативу американського сенатора Ліндсі Грема, який підготував новий пакет санкцій проти Росії з передбаченими жорсткими вторинними заходами для країн, що продовжують торгівлю з Москвою.

Щодо питання військової допомоги Україні, очільниця австрійського МЗС визнала, що Європа нині не в змозі повністю компенсувати можливу втрату підтримки з боку США. Водночас вона висловила сподівання, що європейські держави й надалі постачатимуть озброєння Україні, адже саме завдяки цій допомозі вдалося уникнути поразки на початку повномасштабної агресії.