У підсумковій декларації саміту НАТО будуть «важливі формулювання» щодо України, – Рютте

Про це він сказав 23 червня на пресконференції в Гаазі, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Рютте, Зокрема, йтиметься про:

підтримку України;

плани щодо оборонних витрат до 2035 року.

«Ви знайдете в комюніке, яке зараз узгоджено послами, тобто Північноатлантичною радою, важливі формулювання щодо України, включно з тими, які пов’язані з витратами на оборону на період 2035 та необхідність того, щоб Україна продовжувала боротьбу. Це чітке зобов’язання союзників», — сказав генсек Альянсу.

Хоча повноцінне засідання Ради Україна–НАТО не проводитимуть, Рютте наголосив, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у кількох форматах зустрічей із лідерами НАТО та ЄС.

«У нас є одне засідання із 32 лідерами, у нас також буде засідання з ЄС, багато невеликих засідань. Президент України буде сидіти в різних форматах із лідерами в наступні кілька днів», — розповів Рютте.