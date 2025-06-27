На саміті ЄС не змогли ухвалити спільну заяву щодо підтримки України

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що надзвичайно вразлива енергозабезпеченість станції та проблеми з доступом до води для охолодження після руйнування Каховської дамби роблять ситуацію з ядерною безпекою вкрай нестабільною.

Повернення станції до роботи, за словами Гроссі, поки що неможливе через низку критичних питань.

Станом на зараз ЗАЕС залежить лише від однієї лінії 750 кВ, оскільки 330 кВ лінія була пошкоджена 7 травня через бойові дії.

Гроссі нагадав, що до повномасштабної війни станція мала доступ до десяти таких ліній. Усі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки, але все одно потребують охолодження.

«Майже щодня протягом минулого тижня команда МАГАТЕ, що базується на ЗАЕС, продовжувала чути вибухи на різних відстанях від місця розташування, що постійно нагадує про безпосередню близькість до лінії фронту конфлікту», — додали у пресслужбі.