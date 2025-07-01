ВФ вимагає від України швидко ухвалити закон, який передбачає до 23% податків з продажу громадянами товарів через онлайн-платформи

Міжнародний валютний фонд (МВФ) позитивно оцінив подання Кабміном до парламенту законопроекту щодо вимог до податкової звітності для операторів цифрових платформ.

«Законопроект щодо вимог до звітності операторів цифрових платформ має бути швидко ухвалений, щоб вивести значний і зростаючий сектор економіки з тіні», — вказано у тексті Меморандуму.

Це дозволить Державній податковій службі (ДПС) отримувати дані від операторів цифрових платформ та міжнародних органів про доходи фізичних осіб, які отримують їх без реєстрації приватного підприємництва або використання спрощеної системи оподаткування (ССО).

«Ці зміни стануть ефективним інструментом для контролю за своєчасністю, точністю та повнотою декларування таких доходів, а також сприятимуть значному розширенню податкової бази за рахунок включення фізичних осіб, чиї доходи наразі не оподатковуються. Цей захід полегшить мобілізацію доходів та гармонізацію українського податкового законодавства із законодавством ЄС та стандартами ОЕСР, а також стане першим кроком до реформування системи ССО через впровадження нових цифрових інструментів контролю ДПС», зазначено у документі МВФ.