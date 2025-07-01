За півтора року РФ лише 2 дні не атакувала Україну з повітря

Про це він сказав на пресконференції з очільником МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем, який 30 червня прибув до України.

Дипломати переглянули статистику російських повітряних атак за минулий рік і початок цього.

За словами Сибіги, на мапі лише два дні позначені зеленим – тобто за весь цей час лише двічі Україна не зазнавала російських ракетних чи дронових атак. Решта днів – або червоні (атаки), або жовті (особливо інтенсивні комбіновані удари).

«Ця мапа була в трьох кольорах — червоний, жовтий, тобто дні, коли завдавали удару, жовтий, коли він був найбільш інтенсивний із застосуванням значної кількості комбінованого удару, це і дрони, це і ракети різного типу. Так ось за цей період лише два квадратики зелених, тобто за цей період Україна лише двічі не була атакована російськими ракетами та дронами», — сказав Сибіга.