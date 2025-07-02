Третій сезон «Гри в кальмара» побив рекорд Netflix: за три дні він отримав 60,1 млн переглядів » Між Україною та США на робочих рівнях з’ясовують усі деталі щодо оборонної підтримки, — Зеленський У середу, 2 липня, президент Володимир Зеленський повідомив, що зараз Україна та США на робочому рівні з’ясовують усі деталі постачання оборонної підтримки, зокрема компонентів ППО Про це він сказав у вечірньому зверненні. Володимир Зеленський поінформував, що наразі на робочих рівнях між Україною та США уточнюються всі аспекти постачання оборонної підтримки, включно з елементами протиповітряної оборони. «Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, щодо відносин зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей», — сказав він.