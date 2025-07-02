Україна запускає програму спільного виробництва зброї з партнерами з «Рамштайну»

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Невдовзі українські виробники озброєння та військової техніки отримають спеціальний правовий і податковий режим, який дозволить швидко масштабувати та модернізувати виробництво, а також будувати нові потужності», – написав Умєров.

Він додав, що це новий тип військово-промислової співпраці, а Україна є рівноправним партнером і гравцем на світовому оборонному ринку.

За словами міністра, йдеться передусім про створення нових заводів і виробничих майданчиків на території України та за кордоном – у країнах-учасниках Контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн». Умєров наголосив, що все озброєння, яке буде виготовлене на цих виробництвах, до закінчення війни буде постачатися українським Силам оборони.

Умєров також розповів, що Міністерство оборони України разом із комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики сьогодні презентували підприємствам українського ОПК ключові положення чотирьох законопроєктів. Ці законопроєкти стосуються змін до податкового, митного, бюджетного законодавства та Кримінального кодексу і спрямовані на розвиток галузі та підвищення рівня безпеки виробництва. А голосування у Верховній Раді України щодо такого пакета змін відбудеться вже цього місяця.