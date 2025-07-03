Зеленський анонсував розмову з Трампом щодо відновлення постачання військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський планує найближчим часом у розмові з американським колегою Дональдом Трампом обговорити продовження постачання Україні зброї і боєприпасів зі США, зокрема, ракет PAC-3 для систем Patriot.

Про це Зеленський заявив, відповідаючи на питання журналістів під час церемонії відкриття головування Данії у ЄС в Орхусі (Данія) 3 липня

Деталі: Зеленський планує поговорити з Трампом про продовження підтримки з боку США і, зокрема, надання Україні ракет PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot.

«Ми розраховуємо на продовження підтримки з боку Сполучених Штатів. Є деякі позиції, яких Європа наразі не має – особливо, якщо говорити про PAK-3, тобто ракети для систем Patriot» – заявив Зеленський.

Він наголосив, що саме постачання зі США ракет PAK-3 (Patriot Advanced Capability-3 Missile) – критично важливо, так само як і самі системи.

«Але ми також розраховуємо на наше українське виробництво. Для цього нам потрібно більше фінансування, більше коштів. Ми говорили про це сьогодні також. І, слава Богу, у нас справді хороші відносини. Ми розраховуємо на вас, на Данію та на наші партнерські зв’язки», – повідомив президент України.