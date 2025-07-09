«Ми ніколи не покинемо Україну»: Макрон виступив у парламенті Великої Британії

Його слова цитує «Суспільне».

Макрон підкреслив, що Лондон відреагував на повномасштабне вторгнення РФ в Україну так само, як на напад фашистської Німеччини на Францію під час Другої світової війни.

«Щоразу, коли Росія Володимира Путіна просувається в Україні, загроза наближається до всіх нас. Ми ніколи не погодимось з тим, що сила — це правильно. Ми ніколи не покинемо Україну», — заявив він.

За його словами, агресивні ядерні держави загрожують світові й на цьому тлі Франція та Британія оголосять спільну заяву щодо переозброєння на саміті 10 липня.

«Ми також спостерігаємо нехтування міжнародними правилами дестабілізуючими державами. Ми маємо захистити трансатлантичний альянс та світовий порядок, утворений у 1945 році. Ми збільшимо витрати на оборону щонайменш до 3,5% ВВП наших країн. Це не просто накопичення грошей, а й загалом посилення нашої співпраці, зменшення нашої залежності та побудова сильної європейської опори в НАТО», — підкреслив Макрон.