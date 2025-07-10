У Києві майже знищена квартира Гарика Кричевського

Про це в ефірі Еспресо розповів ректор Національної музичної академії України, академік, професор Максим Тимошенко.

«Це – найжахливіша ніч від початку війни. Це психологічно дуже важко. У нас було влучання в дах. Ольга Сумська виклала моє відео, на якому зафіксовано момент влучання і як горів дах. Уламки були всюди», — зазначив Тимошенко.

Ректор Національної музичної академії України також додав, що зранку розмовляв з Гариком Кричевським.

«На жаль, у сусідній будинок теж прилетіло – саме в його квартиру. Там усе горіло. Ми допомагали йому разом із компанією, яка буде прибирати наслідки. Квартира майже знищена. Тому ми маємо бути готові до найгірших наслідків. Але ми повинні триматися, бути згуртованими та перемогти. Вірю в Україну і вірю в Збройні Сили України», – наголосив Тимошенко.